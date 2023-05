Casă din Dipșa, afectată de incendiu din cauza unui scurtcircuit electric Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit joi seara la un incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, cu posibilitate de extindere, pe raza localitații Dipșa. Alocate la caz doua echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, autospeciala de interventie la inalțime și un echipaj de prim ajutor SMURD. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric. „Din datele pe care le avem, casa era locuita ocazional. Au ars generalizat interiorul imobilului pe o suprafata de cca. 70-80 mp și acoperișul,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

