- Casa de vacanta din Wintzenheim, in Alsacia, in care se aflau persoane cu deficiente in vacanta si in care au murit miercuri 11 persoane intr-un incendiu, nu respecta normele de siguranta impotriva incendiilor, anunta joi adjuncta procurorului Republicii din Colmar Nathalie Kielwasser, relateaza AFP,…

- Cel putin 11 persoane „lipsesc la apel”, dupa ce un incendiu a izbucnit miercuri dimineața la un adapost privat pentru tineri cu dizabilitati din Wintzenheim, in Alsacia, anunta pompierii din Haut-Rhin, relateaza AFP, conform News.ro. Autoritațile se tem ca cele 11 persoane și-au pierdut viața. Pompierii…

- Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism se va intruni in data de 02.08.2023, incepand cu ora 11:00, in sala de sedinte din bd. Tomis nr. 51, etaj 1.Pe ordinea de zi se regaseste o cerere emitere aviz de oportunitate elaborare PUZ ndash; amplasare skid, construire spalatorie auto self…

- Deputatul Yurii Aristov, lider al partidului lui Volodimir Zelenski, Servitorii Poporului, a demisionat din funcție și este investigat de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Acesta a plecat in luna iulie in vacanța cu familia la un hotel de cinci stele in Maldive. A fost o „tradare” in timpul razboiului,…

- Subiectul privind omorul activistului civic din stanga Nistrului, Oleg Horjan, a fost discutat la ședința de astazi a Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizarii politicii de reintegrare a Republicii Moldova. La discuții au mai participat vicepremierul pentru…

- Autoritațile din județul Teleorman au descoperit, in urma controalelor efectuate joi, un azil ilegal, folosit pe post de pensiune, in Pietroșani, unde erau ținuți 17 batrani, unii dintre ei cu handicap. Proprietara „pensiunii” le-ar fi spus autoritaților ca oamenii erau turiști, aflați in vacanța, insa…