Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281 (plus 12 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Curtea de Conturi a Romaniei condusa de catre fostul subofițer de poliție, Mihai Busuioc, platește lunar cateva mii de euro pentru chiriile consilierilor de conturi, cea mai mare fiind cea a protejatei baronului liberal de Arad Gheorghe Falca. 5.000 de euro, chiria lunara a locuințelor de serviciu a…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Numarul beneficiarilor de…

- Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) a precizat ca, in aprilie 2023, peste 50% din beneficiarii de pensii speciale sunt judecatori si procurori. Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), in aprilie 2023, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 10.269…

- In luna aprilie, numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, de 10.269, in plus cu 47 fata de luna anterioara. Dintre aceștia, 5.227 au fost beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, arata datele centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2023, de 10.222 (plus 24 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.174, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…