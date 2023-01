Stiri pe aceeasi tema

- O casa din comuna Ciurila, localitatea Salicea, județul Cluj, a fost cuprinsa de flacari in dupa-masa zilei de joi, 29 decembrie. Pompierii clujeni au reușit sa nimiceasca focul dupa mai bine de o ora de la sosirea lor la fața locului. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit…

- INSTALAȚIE DEFECTA… O casa a fost cuprinsa de flacari, chiar in saptamana Craciunului. Pe 22 decembrie, incepand cu ora 06:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului Barlad au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și o ambulanța SMURD tip B2 (EPA), pentru limitarea/lichidarea unui…

- Pompierii clujeni au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge un incendiu care a cuprins o casa de locuit din localitatea Feleacu. In momentul sosirii la fața locului pompierii au gasit locuința cuprinsa in totalitate de flacari și ocupanții ieșiți din acestea.„Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara, puțin dupa ora 18:00, in localitatea aradeana Chier. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, incadrate cu 13 subofițeri. In sprijin intervine SVSU Tarnova.…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara, puțin dupa ora 18:00, in localitatea aradeana Chier. „Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, incadrate cu 13 subofițeri. In sprijin intervine SVSU Tarnova.…

- Pompierii au intervenit in zori la o casa care a fost curprinsa de flacari pe Calea Timișorii, din Arad. Aceștia au reușit sa stinga flacarile care au cauzat pagube in doua incaperi. Un barbat a primit ingrijiri medicale. La ora 04.15 s-a dat alarma pentru forțele Detașamentului de Pompieri Arad. S-a…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Avram Iancu din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar…

- In noaptea trecuta, pompierii clujeni au intervenit la un incident petrecut in Apahida, in urma unui copac cazut pe partea carosabila. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute in urma un incident petrecut la ieșire din localitatea Apahida catre Corpadea.…