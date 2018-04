Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii rusi care au anchetat la Douma, unde regimul sirian este acuzat ca a lansat un atac chimic impotriva rebelilor, nu au gasit "nicio urma" de substanta chimica, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de AFP si Reuters. "Specialistii nostri militari au fost deja acolo…

- Armata rusa a oferit trecere libera rebelilor din enclava Ghouta de est de langa Damasc, propunandu-le sa predea fortelor guvernamentale siriene ultimul bastion al rezistentei, informeaza Reuters. Ministerul rus al apararii a anuntat ca rebelii pot parasi zona impreuna cu familiile si cu armamentul…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile împotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile.

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…