- Casa Alba propune un nou plan de 916 mld. dolari pentru relansarea celei mai mari economii a lumii Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperand sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii…

- La mai bine de doua saptamani de la anuntarea infrangerii sale in alegerile prezidentiale din SUA, Donald Trump a dat unda verde luni seara deschiderii procesului de tranzitie spre o administratie Biden, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Echipa democratului a luat imediat nota de o etapa…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…

- Cotidianul american a publicat o ancheta jurnalistica, dupa ce si-a procurat date fiscale ”cu privire la peste 20 de ani” despre fostul magnat in domeniul imobiliar ”si sutele de societati din grupul sau” necotat pe piata. "Donald J. Trump a platit 750 de dolari impozit pe venit in anul in care a castigat…