Casa Albă i-a dedicat o monedă președintelui Zelenski Magazinul de cadouri de la Casa Alba (whitehousegiftshop.com) a pus in vanzare o moneda dedicata președintelui Ucrainei. Toate fondurile stranse din vanzarea acesteia vor merge citre Crucea Roșie, de unde vor fi redirecționate in vederea sprijinirii persoanelor afectate de conflict. Moneda numita „Invazia rusa a Ucrainei” „il va onora pe președintele Volodimir Zelenski pentru onoarea și curajul personal in apararea Ucrainei in timpul invaziei Rusiei. Din inima Kievului, președintele Zelenski a jurat sprijin pentru intreaga populație, ajutand la eliminarea dezinformarii și a propagandei forțelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, in fața Parlamentului israelian, ca Partidul Nazist, cunoscut sub numele de NSDAP, a fost lansat in Germania in urma cu 102 ani, pe 24 februarie – data la care Rusia a invadat anul acesta Ucraina, informeaza BBC. „Ei spun din nou aceste…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, miercuri, americanilor, in cadrul discursului rostit in fața Congresului SUA sa acorde asistența suplimentara, inclusiv avioane puternice, țarii sale pentru a opri atacul rușilor, iar dupa cate se pare demersul sau a avut ceva ecou. Administrația…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si DPA. „Acum…

- Apararea antiaeriana a Kievului a doborat vineri dimineata un avion rusesc, care a cazut langa un imobil de locuinte din oras, a indicat consilierul ministrului de interne ucrainean Anton Gherascenko, citat de EFE. “Avionul inamic a fost doborat de antiaeriana ucraineana si a cazut langa un imobil situat…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au convenit sa continue "diplomatia" si "descurajarea" in fata Rusiei, intr-o convorbire telefonica pe care au avut-o duminica si care a durat aproximativ 50 de minute, a anuntat Casa Alba.''Cei doi lideri au cazut de acord…