- Casa Alba a declarat, joi, ca Rusia executa soldatii care nu au urmat ordinele si ameninta unitati intregi cu moartea daca se retrag din fata focului artileriei ucrainene, transmite The Associated Press, potrivit news.ro.”Este o evolutie care, in opinia oficialilor de securitate nationala ai SUA,…

- UPDATE 07:20 Zelenski vede Ucraina drept caștigatoare a razboiului cu Rusia.Presedintele Volodimir Zelenski a vorbit, in mesajul transmis joi seara, despre doua noi pachete de sprijin pentru aparare. El a aratat ca pachetul american include, intre altele, rachete pentru apararea antiaeriana, rachete…

- In timp ce Ministerul Sanatatii al Hamas, aflat la putere in Fasia Gaza, a raportat un bilant de cel putin 471 de morti, un responsabil al unui serviciu european de informatii a declarat, miercuri, pentru AFP ca, cel mai probabil, numarul este, de fapt, undeva intre 10 și 50 de morți. Israelul si miscarile…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut "cateva zeci de morti", si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii."Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, salutand o ”veste buna”, relateaza AFP. Tancurile ”Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile”, a precizat liderul de la Kiev pe pagina sa de Twitter. Daily synchronization…

- Coordonatorul pentru comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt „cu siguranța ingrijorate de evoluția relației dintre Coreea de Nord și Rusia”.

- Adrienne Watson, purtatoarea de cuvant a Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, a comunicat ca autoritațile americane sunt atente la informațiile referitoare la incidentul in care un avion s-ar fi prabușit și in care s-ar fi aflat și Evgheni Prigojin. „Daca se confirma, nimeni nu ar trebui…