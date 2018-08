CAS Teleorman: Negocierea noilor contracte pentru tratamentele fără interferon Negocierile CNAS cu deținatorii de autorizații de punere pe piața a tratamentelor fara interferon in vederea incheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C s-au finalizat cu succes. In zilele urmatoare, cei trei deținatori de autorizații de punere pe piața cu care s-au purtat negocierile urmeaza sa depuna la sediul instituției Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

