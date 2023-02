Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 10 Rurale Faget au depistat, marți, in jurul orei 18:10, in localitatea Fardea, un barbat, in varsta de 53 de ani, care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 2 metri cubi de material lemnos din speciile carpen, mesteacan și cer, fara a avea documente de proveniența.…

- Polițiștii Secției 10 Rurale Faget au depistat in data de 1 februarie, in jurul orei 13:50, in localitatea Coșava, un barbat, in varsta de 33 de ani, care transporta cu o autoutilitara cantitatea de 2 metri cubi de material lemnos din specia fag, fara a avea documente de proveniența. „Materialul…

- In ziua de 27 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Politie Rurala Stalpeni au constatat, in urma verificarilor efectuate, ca un barbat de 53 de ani, din Țițești, care nu este inregistrat ca transportator profesionist de material lemnos in aplicația informatica SUMAL 2.0, a efectuat in perioada 09.10.2022-21.01.2023 un…

- Polițiștii orașului Faget și ce ai Secției 10 Rurala Faget au depistat, in data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 18:40, pe DJ 684 B, intre localitațile Pietroasa și Curtea din județul Timiș, un barbat, in varsta de 21 de ani, in timp ce transporta cu o autoutilitara cantitatea de 3 metri cubi…

- Un barbat din comuna Ludești a fost amendat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce transporta cu o autoutilitara 2 metri cubi de lemn fara acte. Mai mult de atat, acesta a ramas și fara materialul lemnos, care a fost confiscat. „La data de 24 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 de Poliție…

- La data de 24 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 de Poliție Rurala Valea Mare au depistat, pe raza localitații, un barbat, din comuna Ludești, care transporta, cu o autoutilitara, 2 metri cubi de material lemnos, fara a deține documentele necesare prevazute lege. La cateva ore, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț au depistat un barbat de 32 de ani, din Bughea de Sus, care transporta material lemnos cu o autoutilitara, pe DC 15A de pe raza localitații de domiciliu, fara a deține documente care sa ateste proveniența legala sau documente de insoțire…

- La data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 11:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 8 Poliție Rurala Valea Mare au depistat pe drumul județean 702L, in localitatea Telești, un tanar, de 17 ani, care transporta material lemnos cu un vehicul cu tracțiune animala. In urma verificarilor efectuate, politiștii…