- Peștele a fost la mare cautare astazi in piețele din Capitala. Creștinii ortodocși de stil vechi au facut cozi la tarabe pe motiv ca, in aceasta zi, au dezlegare la pește. Oamenii spun ca vor pregati bucate alese.

- Cand vine vorba de rasfaț și voie buna, Florin Tanase ii pune lumea la picioare iubitei sale. Celebrul fotbalist și partenera sa, tratați regește la un restaurant de lux din Capitala! Cine le-a ținut companie celor doi? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Lidia Buble și Cobra Tate nu-și mai mai pot ține ascunsa relația de ochii lumii! Celebra artista l-a dat uitarii pe Razvan Simion, iar privirile jucaușe și zambetele largi pentru fostul cumnat al Biancai Dragușanu sunt dovada ca se simte de minune in compania milionarului. Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Pe la jumatatea lunii februarie au aparut primele zvonuri despre noua afacere a lui Victor Slav. Apropiații spuneau ca, deși in pandemie, Victor risca deschiderea unui restaurant de fițe in Capitala. Cu toata criza generata de Pandemie, spera ca noua afacere sa ii mearga de minune. Noua afacere demarata…

- Oamenii de stiinta au descoperit, intr-o regiune salbatica din Patagonia, Argentina, fosilele a ceea ce ar putea fi cel mai vechi membru cunoscut al grupului titanozaurilor, care cuprinde animalele terestre cu cele mai mari dimensiuni din istoria Terrei, informeaza Reuters. Cercetatorii au…

- Un restaurant luxos de pe strada Trandafirilor din Capitala a fost cuprins de flacari cu puțin timp in urma. Potrivit martorilor oculari la fața locului imediat au intervenit pompierii, dar și oamenii legii.

- O petrecere dintr-un restaurant din Capitala, la care participau aproximativ 80 de persoane, a fost intrerupta de politisti, care au aplicat 75 de sanctiuni contraventionale pentru incalcarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in valoare totala de 193.000 lei.…

- Cristina Ich are o viața palpitanta, insa nu credea vreodata ca o sa traiasca ceea ce i s-a intamplat recent. Vedeta povestește ca a fost la un pas de moarte in timp ce se afla intr-un restaurant de fițe din Capitala. Insa, uluitor este prin ce incident banal și-a pus viața in pericol.