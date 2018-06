Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost operat joi la Spitalul Elias, interventia chirurgicala decurgand bine, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Silviu Negoita. Va confirm. A fost operat in dupa amiaza aceasta. Este constient, cooperant, a spus doctorul.…

- Unii simpatizanti PSD au lasat mesaje la postarea ministrului, spunand ca astfel ar trebui sa procedeze si jandarmii cu protestatarii din Piata Victoriei. Clipul video distribuit de Lia Olguta Vasilescu surprinde niste protestatari din Venezuela dotati cu scuturi si casti de protectie, care arunca…

- Mii de persoane s-au adunat, duminica, la protestul intitulat „Cod rosu de OUG”, care are loc in Piata Victoriei. In cursul zilei nu mai putin de cinci mii de oameni s-au aratat interesati de evenimentul creat pe Facebook. Printr-un apel original si filosoful Mihai Sora cheama la protest: „Dragi sobo,…

- Protestul din fata Parlamentului s-a mutat in Piata Victoriei. Peste 5000 de oameni scandeaza „Nu vrem sa fim condusi de hoti” si „Dragnea, nu uita, maine este ziua ta!”. Numarul participanților creste iar circulația a fost blocata pe Bulevardul Kiseleff si pe Bulevardul Aviatorilor. Totodata, sunt…

- Deocamdata se poarta o batalie pe Facebook intre susținatorii PSD, care au anunțat un miting uriaș, cu ”cateva sute de mii de participanți” (Liviu Dragnea) și manifestanții antiguvernamentali care protesteaza de multa vreme in aceeași Piața a Victoriei și unde, cu niște luni in urma, au venit peste…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas se afla in continuare spitalizat luni, a declarat un purtator de cuvant al spitalului din Cisiordania unde liderul palestinian a fost internat in ajun, pentru complicatii in urma unei operatii la ureche, transmite AFP. Presedintele Abbas se simte bine, a afirmat…

- Actorul și cântarețul Ștefan Banica Jr., a fost supus, zilele acestea, unei intervenții chirugicale, la Spitalul Floreasca, din Capitala.Dupa ce multe zvonuri privind starea sa de sanatate au aparut în presa, Banica a decis sa lamureasca lucrurile și sa își linișteasca…

- In varsta de 70 de ani, nu este prima data cand actorul sufera o interventie chirurgicala pe cord. Din cauza unei boli congenitale, el si-a inlocuit initial valva aortica in 1997. Se stia inca de pe atunci ca valva nu este permanenta si ca va mai trebuie inlocuita la un moment dat. Desi de data asta…