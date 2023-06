Cartierul rezidențial Brates Lake: O simfonie a arhitecturii și naturii Cartierul rezidențial Brates Lake este o oaza de frumusețe și armonie situata in mijlocul naturii, unde arhitectura devine o simfonie a cuburilor, iar fiecare casa este meticulos orchestrata pentru a oferi o “fereastra larga spre lac”. Acest proiect inovator pune in valoare un cadru natural deosebit prin prisma arhitecturii sale, oferind locuitorilor o experiența unica și o conexiune profunda cu natura. O poveste arhitecturala unica Fiecare casa din cartierul rezidențial Brates Lake iși poarta propria poveste in linii geometrice și in albul imaculat al zidurilor. Arhitectura acestor case este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

