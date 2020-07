Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa vedem daca daca vorbim de masuri pentru toata tara sau doar pentru litoral ori Bucurestildquo;.Premierul Ludovic Orban a anuntat ca azi se va analiza propunerea privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii libere, intr un anumit interval orar. Mai mult decat atat, tot azi…

- Gradina urbana de peste 2,9 hectare A inceput implementarea proiectului ”RECONVERSIA FUNCȚIONALA, ȘANȚ EXTERIOR – LATURA DE NORD A CETAȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER” prin derularea achizițiilor pentru proiectul tehnic, execuția lucrarilor și…

- Marian Goleac, director general interimar al ADP Sector 4 la data intocmirii rechizitoriului, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de inselaciune, dupa ce ar fi ocupat fraudulos functia, timp de 12 ani, pe baza unor acte false, el…

- Terenurile de joaca pentru copii, dar și cele de sport din parcuri, spații verzi și curțile blocurilor sa fie inchise și sigilate, incepand cu astazi. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Peste 2.000 de metri patrati de spatiu verde din Mamaia sunt scosi la vanzare de Primaria Constanta in ședința de vineri 29 mai a Consiliului Local. Iși poate inchipui cineva care cunoaște locul ca se mai poate renunța in statiune la vreun pic de verdeata? Sigur, se spune ca terenurile iși vor pastra…

- Primaria Orasului Navodari a inceput construirea a trei noi parcuri in orasul Navodari, pe o suprafata de aproximativ 5 hectare.Proiectul denumit "Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice si spatii verzi in orasul Navodari", in valoare de 21 milioane lei, este finantat…

- Cu o valoare totala de aproape 29 milioane lei, un nou contract de finantare intra in implementare si propune investitii in lucrari ce asigura imbunatatirea infrastructurii din Municipiul Blaj.

