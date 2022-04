Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Decizia oarecum contradictorie a fost luata in ședința Consiliului de Administrație al Spitalului Județean, de miercuri, 30 martie, care a capatat note dramatice atunci cand, dupa o serie de elogii aduse de președintele forului, Paul Purea, managerului Alina Stancovici, dupa care, „cu…

- Moldovenii sint datori companiei Moldovagaz cu 153 de milioane de lei pentru gazul consumat in lunile ianuarie și februarie. Despre asta a anunțat intr-o postare pe Telegram Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz. „153 milioane lei – datoria totala a consumatorilor casnici…

- Piata de energie din Romania este ca in Vestul Salbatic, nu exista niciun serif in oras, iar principalii castigatori sunt intermediarii care au cumparat toata energia si o revand acum consumatorilor la preturi foarte mari, afirma Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro,…

- "CNS “Cartel ALFA” a hotarat sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la constituirea unui grup infractional organizat, format din presedintii coalitiei de guvernare și membrii guvernului care au semnat actele normative de completare și modificare a Ordonantei de urgenta nr. 118/2021 privind…

- "CNS “Cartel ALFA” a hotarat sesizarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la constituirea unui grup infractional organizat, format din presedintii coalitiei de guvernare și membrii guvernului care au semnat actele normative de completare și modificare a Ordonantei de urgenta nr. 118/2021 privind…

- Conducerea STB spune ca angajatii care au facut greva nu vor primi banii pentru zilele in care au lipsit nemotivat de la munca. Alte masuri concrete care se vor lua contra lor se vor stabili miercuri la sedinta Consiliului de Administratie. In acelasi timp, calatorilor le va fi prelungita perioada…

- Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti. “Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021…

- Masurile necesare in problema tarifelor la energie Foto: facebook.com/cameradeputatilor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coaliția de guvernare ar urma sa se reuneasca în câteva zile pentru a stabili noile masuri pe care executivul le are în vedere în problema…