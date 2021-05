Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din statele UE, reuniti vineri si sambata in orasul portughez Porto la un summit pe teme sociale, au adoptat o declaratie in care promit reducerea ingalitatilor in regiune si dezvoltarea Pilonului european al drepturilor sociale, ca element fundamental al redresarii post-pandemie.…

- „Incepe peste cateva minute un summit important, un summit european, aici, in orașul Porto din Portugalia. Este un Summit Social, dedicat problemelor sociale. Este extrem de important sa ne intalnim acum, fiindca pandemia nu afecteaza doar sanatatea oamenilor și economiile. Afecteaza și structura sociala.…

- Polonia si Ungaria s-au opus includerii expresiei ''egalitate de gen'' ('gender equality') in declaratia pe care o vor adopta sambata liderii statelor UE la summitul european ce se desfasoara incepand de vineri la Porto, Varsovia si Budapesta iritand astfel din nou Bruxellesul,…

