- Vladimir Putin a promulgat, vineri, o lege care limiteaza numarul angajatilor locali care lucreaza la misiuni diplomatice straine si alte agentii. Presedintele rus a ordonat guvernului sa redacteze o lista cu statele ”neprietenoase” care vor fi supuse restrictiilor, transmite Reuters, citata de News.ro.Publicata…

- Halterofilul moldovean Daniel Lungu a devenit campion european. La competiția de la Moscova, compatriotul nostru a cucerit medalia de aur in proba de smuls a categoriei de greutate de 55 de kilograme.

- PodcasturiMarțișorul, simbolul primaverii - celebrat la Moscova Cu ocazia sarbatorilor de primavara, in data de 2 martie curent, Asociatia „Memoria vie” de la Moscova, in colaborare cu alte asociații obștești ale moldovenilor din Federația Rusa, organizeaza Conferinta „Bine ai venit, Martisor”.…

- In februarie, un responsabil al fortelor de ordine a afirmat ca aceste camere de recunoastere faciala au permis identificarea si retinerea preventiva a sustinatorilor opozantului incarcerat Aleksei Navalnii inainte de proteste. Primaria Moscovei prevede sa cheltuiasca peste 10 milioane de euro pentru…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, anunțat in cautare naționala și internaționala a fost extradat ieri, 25 februarie, din Federația Rusa, pe cale aeriana. Acesta era anunțat in cautare de polițiștii din Cahul pentru evadare in anul 2004, din Penitenciarul nr.

- A evadat la 24 de ani din penitenciarul nr.5 Cahul, iar peste 16 ani a fost extradat in țara, dupa ce a evadat in Rusia. Este vorba despre un moldovean, condamnat pentru viol, circulație ilegala de droguri, șantaj, deținere ilegala de arme și muniții.

- Interpretul rus Filip Kirkorov și compania sa, "Filip Kirkorov production", datoreaza 140 milioane de ruble bancii letone lichidate ABLV Bank, AS. Despre acest lucru a anunțat FAN. Se precizeaza ca anul trecut banca s-a adresat la Curtea raionala Taganski din Moscova cu o declarație catre executor și…

- Într-un interviu acordat postului de radio Europa libera la sfârșitul lunii iulie 2020 îmi exprimam parerea ca ”a venit timpul ca Republica Moldova sa inițieze discuțiile despre închiderea Misiunii OSCE în Republica Moldova”. Aratam atunci, printre…