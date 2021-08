Lucian Bode a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. „Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am ales municipiul Cluj-Napoca. Am gasit aici deschidere din partea domnului primar, Emil Boc, din partea echipei domniei […] The post Cartea electronica de identitate intra, de azi, si in Romania. Iata ce avantaje vor avea posesorii ei! first appeared on Ziarul National .