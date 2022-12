Stiri pe aceeasi tema

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat, saptamina trecuta, pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, un microbuz, condus de un barbat de 37 de ani. Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit cantitatea…

- FARA ITP… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un document fals pentru vehiculul condus. In data de 03 decembrie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul…

- Sirianul calatorea ca pasager in trenul care circula pe relația Brașov – Budapesta, iar la controlul de frontiera de la Curtici a prezentat o carte de identitate falsa. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au depistat un cetațean din Siria care a incercat sa ajunga…

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, alaturi de comisari din cadrul Garzii de Mediu Timis au depistat, in urma unui control facut asupra unui camion, nereguli privind transferul a peste 19 tone de deseuri din aluminiu. Deseurile urmau sa ajunga pe teritoriul tarii noastre, insa au…

- UPS!..Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui tanar cu cetatenie R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. In data de 26 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita…

- PRINS… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un tanar din R. Moldova, de 25 de ani, asupra caruia a fost descoperit, la controlul de frontiera, un permis de conducere fals. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontirei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat conducand un autoturism neinmatriculat. In ziua de 22 septembrie a.c., in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- UPS! N-A MERS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie R. Moldova asupra caruia au descoperit o carte de identitate falsa. In data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 16.10, in Punctul de Trecere a Frontierei…