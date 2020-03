Carrefour blocheaza preturile pana la Paste pentru 500 de produse de baza Carrefour anunta ca a decis sa plafoneze pretul pentru pana la 500 de produse esentiale, in perioada 25 martie - 19 aprilie, pentru a reduce nivelul de neprevazut, in aceasta perioada de incertitudine si restrictii



Plafonarea preturilor acopera categorii variate, extrem de solicitate in aceasta perioada, precum: produse de baza (faina, paste, ulei, zahar etc), alimente congelate, conserve, apa si sucuri, lactate si branzeturi, mezeluri si specialitati, cafea si dulciuri, ingrijire personala si produse pentru bebelusi.



Lista completa poate fi consultata pe site-ul Carrefour,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

