Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a reusit sa se califice in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, vineri, dupa ce a invins-o pe cehoaica Tereza Martincova, cu 7-6 (7/3), 6-0.

Sportiva romana Emma Sont s-a clasat pe locul 12 in proba feminina de spada a cadetelor, sambata, la Campionatele Mondiale de scrima pentru juniori si cadeti de la Dubai.

Jucatoarea poloneza Iga Swiatek, care luni va deveni numarul unu mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Miami (Florida), sambata, dupa ce a invins-o in finala pe japoneza Naomi Osaka in doua seturi, cu 6-4, 6-0.

Sportivul David Popovici a castigat titlul in proba de 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin olimpic, gazduite de Bacau, cu timpul de 48 sec 50/100, informeaza Agerpres.

Americanii John Isner si Jack Sock au cucerit trofeul in proba de dublu a turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 8.584.055 de dolari, in finala caruia au invins in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, perechea compusa din francezul Edouard Roger-Vasselin

Atleta ucraineana Iaroslava Mahucih a cucerit titlul de campioana mondiala in sala la saritura in inaltime, sambata la Belgrad, informeaza AFP, citat de Agerpres.

Elvetianca Mujinga Kambundji (29 ani) a cucerit in premiera titlul de campioana mondiala in sala la 60 m, vineri seara la Belgrad, unde a reusit cea mai buna performanta mondiala a sezonului pe aceasta distanta (6 sec 96/100), conform Agerpres.

Olandezul Thomas Krol a cucerit, vineri, medalia de aur in proba masculina de 1.000 m a concursului de patinaj viteza de la Jocurile Olimpice de la Beijing, cu timpul de 1 min 07 sec 92/100, informeaza AFP, citat de Agerpres.