Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz care a fost strivit intre doua TIR-uri romanești, dupa ce un șofer roman a intrat in plin in microbuz și apoi in celalalt…

- Imagini cutremuratoare. Patru persoane au murit intr-un cumplit accident rutier . Un microbuz a fost strivit intre doua TIR-uri.foto Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz…

- Ziarul Unirea FOTO| Microbuz din Romania implicat intr-un accident MORTAL in Germania. 4 romani au decedat pe loc in urma impactului Un cumplit accident rutier, care a curmat viața a patru romani s-a produs astazi pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau…

- Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz care a fost strivit intre doua TIR-uri romanești, dupa ce un șofer roman a intrat in plin in microbuz și apoi in celalalt TIR.

- Un grav accident de circulație in care și-au pierdut viața doi pompieri s-a produs in noaptea de miercuri spre joi pe DN 68, in localitatea Bauțar, din județul Caraș-Severin. Accidentul a avut loc in jurul orei 02:26, pe DN 68, precizeaza Alina Boeru, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean…

- Un grav accident a avut loc in Caraș-Severin, unde doi tineri au murit striviți de un stalp de electricitate. Mașina in care se aflau a fost acroșata de un alt șofer care nu a acordat prioritate.

- Patru oameni au murit si alti patru au fost raniti intr-un accident rutier petrecut in noaptea de miercuri spre joi pe un drum national din judetul Salaj. Accidentul a avut loc din cauza unui sofer care a depasit pe linia continua.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca doi romani au murit, patru sunt in stare critica, iar doi au fost raniti usor in urma unui accident rutier produs in Cehia. Romanii se aflau intr-un microbuz, iar autoritatile incearca sa stabileasca modul in care s-a produs evenimentul rutier. Ministerul…