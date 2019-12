Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe sosea: Carnagiu dupa coliziunea dintre un camion si un autocar, cel putin 20 de morti si in jur de zece raniti . foto O coliziune intre un autocar si un camion s-a soldat cu cel putin 20 de morti si in jur de zece raniti sambata, in estul Guatemalei, potrivit unui bilant comunicat de protectia…

- Un accident in lant grav s-a intamplat in aceasta dimineata pe soseaua Vyborg din Sankt Petersburg. Potrivit informatiilor oficiale, au fost implicate in total 13 autovehicule, iar doua persoane s-au ales cu traumatisme de gravitate medie.

- Accident cu implicarea a trei masini pe o strada din Hincesti.Potrivit politiei, un sofer de 39 de ani, locuitor al raionului Riscani, fiind la volanul unui BMW, s-a tamponat cu o alta masina, model Dacia Logan, care se deplasa regulamentar.

- Un accident s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Grenoble din capitala. Mai multe mașini au fost avariate in urma tamponarii. Imaginile au fost postate de un martor ocular, pe o rețea de socializare.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP.'Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde…

- Cel putin 65 de oameni au murit si peste 40 au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a luat foc joi in Pakistan. Trenul a luat foc dupa ce o butelie de gaz ce era folosita de pasageri pentru gatit a explodat, a precizat un oficial al politiei pakistaneze, Ameer Taimur Khan.

- Din primele informatii, cel putin doua persoane au murit, iar alte doua persoane au fost ranite dupa un impact puternic la Baltati. In accident au fost implicate un VW Passat CC cu numar de Danemarca si un Opel Corsa. Motorul din prima masina a sarit la 20 de metri de locul impactului, potrivit unor…

- Accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. Doua mașini facute praf. O persoana incarcerata. Pericol de explozie Accident rutier grav in Sighetu Marmatiei pe strada Faget. Din primele informatii transmise de ISU Maramures:”2 autoturisme implicate, 1 victima incarcerata, conducta de gaz avariata)…