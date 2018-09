Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Iohannis anunta ca va preda in continuare la Sibiu si spune ca va reveni "cu mare drag" la scoala, de luni. Sotia presedintelui Klaus Iohannis este profesoara de limba engleza la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Sibiu. Carmen Iohannis a fost intrebata, joi, la Sibiu, unde…

- Siviu Dragnea a subliniat ca, in acest caz, statul roman poate fi bine reprezentat de Ministerul Finantelor, nu de catre ANAF. ”Am vazut apeluri publice, la televizor, sa mearga Ioannis de bunavoie sa depuna banii. Eu astept ca statul roman, in principal Ministerul Finantelor, pentru ca statul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis, saptamana trecuta, presedintelui ANAF, Ionut Misa, si ministrului Finantelor intrebarea daca "au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis". A doua zi, Teodorovici a spus ca presedintele Iohannis ar trebui sa…

- "Motiunea de cenzura ar fi bine sa treaca, dar asta e o procedura parlamentara unde presedintele poate cu greu interveni, altfel decat sa spuna ca ar fi bine sa treaca", a declarat Klaus Iohannis, sambata, la Sibiu.Motiunea de cenzura "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!"…

- Protestul a inceput in jurul orei 19.00, in Piața Mare din Sibiu, și s-a incheiat la ora 22.00, in fața sediului organizației locale PSD. Pe traseu, protestatarii au trecut si pe la casa presedintelui Klaus Iohannis, relateaza Turnul Sfatului. Acolo, sibienii au scandat “Iohannis, nu ceda,…