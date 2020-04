Stiri pe aceeasi tema

- ​Pandemia de coronavirus COVID-19 blocheaza o achiziție istorica în business-ul de tehnologie mondial: Xerox a anunțat ca renunța la a prelua HP, o companie cu venituri de 5 ori mai mari. Ce prezența au cele doua companii în România? Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Un antreprenor din Iasi care activeaza in domeniul serviciilor medicale afirma ca spitalele din Romania nu sunt doar acum nepregatite pentru o criza majora, apreciind ca lipsurile din sistem au fost tolerate 30 de ani de cadrele medicale “care azi fug prin demisii din spitale“.

- Dan Alexa (40 de ani), noul antrenor al celor de la Rapid, vorbește despre pandemia de coronavirus care a bagat spaima și in Romania: „Incepi sa te temi cand vezi numarul deceslor”, spune „Chirurgul”. „Lumea spunea la inceput ca totul e o conspirație, ca sunt exagerari de presa, ca sunt reglari de conturi…

- Duminica la orele serii, Romania avea 1.760 de cazuri confirmate și anunțate și 42 de decese. In județul Salaj aveam un singur caz confirmat, cel de acum doua saptamani, pacientul fiind in prezent vindecat. De atunci, nu au fost raportate cazuri noi.

- Potrivit Doclandia.ro, cel mai mare spital virtual dezvoltat in Romania, sistemul de sanatate romanesc are nevoie urgent de introducerea consultațiilor la distanța, facilitate prin sisteme de telemedicina. In acest fel, poate fi redus semnificativ numarul pacienților care pot fi infectați și care pot…

- O tanara din comuna ialomiteana Colelia, care locuieste de peste 5 ani la Seul, a povestit cum a trait in ultimele luni departe de Romania, in plina pandemie de coronavirus si cat de organizati au fost coreenii.

- Romania și lumea intreaga se lupta acum cu virusul ucigaș care a luat naștere in China. Multe, dar foarte multe vedete din Romania și de peste hotare, au avut cate deva de spus despre pandemia de coronavirus in care ne aflam.

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a parasit sambata, 23 februarie 2020, zona italiana Veneto si se afla in drum spre Romania, la cererea parintilor, care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei…