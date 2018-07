Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, duminica seara, ca nu mai sunt localitati izolate in urma inundatiilor, doar 100 de persoane evacuate si ca, in mod cert, va trebui accesat mecanismul fondului de solidaritate, mentionand ca a avut o discutie telefonica, in acest sens, cu comisarul…

- 60 de localitati din 14 judete sunt afectate dupa ploile din ultimele ore, dar, pana la aceasta ora, nu sunt persoane sau localitati izolate si nici urgente medicale la care sa nu se fi putut ajunge, anunta Ministerul Afacerilor Interne, dupa comandamentul de vreme rea de la Guvern. “Astfel, in urma…

- Ploile abundente din ultimele 24 de ore au inundat zeci de case si au provocat pagube in 31 de localitati, din 14 judete. In comunele Izvoarele din Teleorman si Bradu din Arges oamenii au nevoie de barci pentru a se deplasa. Si inca se lupta sa scoata apa si malul din case.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca vor fi verificate toate lucrarile de doctorat elaborate la Academia de Politie in perioada 2007-2011, iar pentru inceput vor fi verificate aproximativ 80 de lucrari de diploma care apartin unor angajati ai ministerului care primesc indemnizatia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca aproximativ 40.000 de turisti vor fi pe litoral si 10.000 in Delta Dunarii in minivacanta de 1 Mai si ca dispozitivul MAI a fost dimensionat astfel incat sa acopere acest numar de turisti. Ea a mentionat ca in aceasta perioada sunt identificate zonele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandarmeriei organizate in Parcul Carol, ca exista intelegere si preocupare pentru a acoperi cat mai repede nevoile jandarmilor.