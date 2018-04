Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a prezentat, vineri seara, la Directia Nationala Anticoruptie, a declarat, la plecare, ca a fost chemat de procurori in dosarul Tel Drum, pentru a fi anuntat ca i-a fost aprobata solicitarea de a-i fi pus la dispozitie dosarul in format electronic.

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reusit sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, dupa ce, initial, nu i-a raspuns presdintelui la telefon intrucat era la Simfonia Lalelelor. Intrebata de unde stia liderul PSD Liviu Dragnea despre Memorandumul…

- Rovana Plumb a precizat ca o va sustine pe Carmen Dan pentru aceasta functie, daca va dori sa candideze. 'La Congresul de sambata pentru functia de vicepresedinte pe regiunea Muntenia, de care apartin, nu voi candida. Avem multe colege care isi merita locul intr-o pozitie de vicepresedinte.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca orele suplimentare inregistrate de personalul din cadrul MAI vor fi platite, neexistand posibilitatea ca acestea sa fie compensate cu zile libere. Motivul, spune Dragnea, il reprezinta deficitul de personal din cadrul institutiei."Orele suplimemtare se…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a avut, vineri, o reacție nervoasa in momentul in care a fost intrebat de jurnaliști daca fiul nu i-a comunicat nimic despre achizițiile pe care intenționa sa le faca de la Tel Drum, președintele PSD a continuat: „Nu, dar de ce trebuia sa-mi comunice mie? Ce, DNA acuma pregatește…