- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, precizeaza ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul "DGASPC Teleorman", adaugand ca Liviu Dragnea se bucura de prezumtia de nevinovatie pana in momentul unei decizii definitive a instantei. "Am luat act de decizia Inaltei Curtii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva. Dragnea a fost achitat…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor va afla azi solutia in dosarul in care a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA. Magistratii de la ICCJ vor pronunta sentinta in jurul orei 17.45. Stefan Pistol presedinte , Geanina Arghir si Constantin Epure, toti magistrati ai Inaltei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a aprobat de principiu textul motiunii de cenzura, stabilindu-se ca acest document sa fie depus in jurul datei de 20 iunie. Reamintim ca dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care procurorii DNA au cerut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, isi va afla vineri sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, cu doar o zi inainte ca partidul pe care il conduce sa organizeze un miting de amploare. Intrebat daca are emotii in legatura cu aceasta decizie, Dragnea a spus:...

- Judecatorii instanței supreme vor anunța, vineri, prima decizie in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman a doua femei care, in realitate, ar fi lucrat la PSD.Decizia instanței nu va fi definitiva.…

- Curtea Suprema a judecat marti ultimul termen in procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Instanta a amanat sentinta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, intrebat despre evenimentul de pe Facebook ”Gratar la Dragnea” ca cei care si-au anuntat participarea nu sunt bineveniti, el lansand o invitatie in acest sens doar persoanei cu care a pus un pariu referitor la cine conducea masina sa. ”Acel…