Stiri pe aceeasi tema

- Taierile ilegale de lemn din codrii seculari sau din parcurile nationale ale Romaniei fac subiectul unei anchete realizate de o echipa de jurnalisti americani si vor fi prezentate in cadrul unui mini-serial difuzat de Netflix intitulat „Broken“.

- Moartea unui padurar roman, care a revoltat opinia publica luna trecuta, continua sa starneasca reacții in presa internaționala. Publicația germana Der Spiegel vorbește despre mafia lemnului din Romania și despre faptul ca toți cei care stau in calea hoților iși pun viața in pericol. In articolul intitulat…

- Dupa ce mai multi padurari au devenit victime ale hotilor de lemn si fenomenul taierilor ilegale de lemne a revenit cu forta in spatiul public, organizatiile Greenpeace, Agent Green si Declic organizeaza, pe 3 noiembrie, Marsul pentru Paduri. In acelasi timp, presa germana scrie despre soarta padurarilor…

- Publicația germana Der Spiegel a scris un material despre mafia lemnului din Romania, dar și despre pericolele tot mai mari care-i pandesc pe padurari. Un padurar din Maramureș a fost ucis de hoții de lemne, dar incidentul n-a fost unul singular. Și in alte zone, padurarii au mai fost uciși sau batuți.…

- Europarlamentarul social-democrat Carmen Avram il pune la punct pe liderul Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, dupa ce comisarul desemnat din partea Franței pentru Piața Interna, Sylvie Goulard,...

- 'Comisia juridica din PE n-a reusit nici sa explice clar in ce consta "conflictul de interese" al Rovanei Plumb, pe care il numeste "potențial", nici sa spuna exact ce propune cu privire la nominalizare. Asta reiese din schimbul de scrisori intre Parlamentul European si comisia in cauza-scrisori…

- Ziarul Unirea Raspunsul judecatorilor in cazul afaceristului recidivist implicat in mafia lemnului din Apuseni pentru care DIICOT insista sa primeasca inchisoare cu suspendare Procurorii DIICOT Alba Iulia insista ca instantele de judecata sa accepte un acord de recunoastere a vinovatiei cu un inculpat…

- Procurorii DIICOT Alba Iulia insista ca instantele de judecata sa accepte un acord de recunoastere a vinovatiei cu un inculpat acuzat de infractiuni grave in domeniul exploatarii lemnului. Un astfel de acord a fost respins in 2018 si este propus, din nou, judecatorilor in 2019. Tribunalul Alba a respins,…