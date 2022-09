Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Dalina Amariei (20 ani) a obtinut, duminica, primul sau titlu ITF la simplu din cariera, dupa ce a invins-o pe elvetianca Alina Granwehr, cu 6-1, 6-2. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul unu mondial, s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 4.674.780 dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi simetrice, 7-5, 7-5, pe canadianul Denis Shapovalov. Fii la curent…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, dupa ce a castigat titlul in turneul de la Los Cabos (Mexic), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Jucatorii de tenis Daniil Medvedev (Rusia, 1 ATP, principal favorit) si Cameron Norrie (Marea Britanie, 12 ATP, favorit nr. 3) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale de 822.110 dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Spaniolul Carlos Alcaraz, numarul 5 mondial, si italianul Jannik Sinner (nr.10) se vor infrunta pentru a doua oara in mai putin de o luna, duminica, in finala turneului de tenis de la Umag (Croatia), de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 534.555 de euro. Fii la curent…

- Compania chineza BYD Co. din China, unul dintre principalii producatori de vehicule cu energie din aceasta țara, a depașit Tesla Inc. la vanzari, in prima jumatate a anului 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La doar o saptamana dupa ce liderul mondial ATP, Daniil Medvedev, a trecut de Roberto Bautista Agut (20 ATP) pe iarba, in doua seturi, la turneul de tenis de la Halle, joi, spaniolul și-a luat revanșa, trecand de rus intr-o ora și 11 minute, tot pe iarba, la Mallorca, anunța mediafax. Fii…

- Liderul mondial al clasamentului mondial ATP, rusul Daniil Medvedev, a pierdut duminica finala turneului de tenis de la Halle, fiind invins categoric in ultimul act de polonezul Hubert Hurkacz (12 ATP), cu 6-1, 6-4, in doar 64 de minute de joc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…