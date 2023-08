Stiri pe aceeasi tema

- To the left, to the right/ To the free, free drinks all night Vara are puterea de a scoate la lumina acea parte a ta salbatica, spontana și plina de energie. In “Girls Just Wanna Have Fun”, cea mai proaspata colaborare dintre Carine și Holy Molly, prezențele feminine se metamorfozeaza in aventurieri…

- Misha Miller, una dintre cele mai promițatoare artiste din industria muzicala, aduce o noua lansare perfecta pentru aceasta vara: „Underwater”. Piesa este o experiența muzicala captivanta, in care versurile sunt ca perlele ascunse, iar ritmurile valurilor marii te invita sa te lași purtat de vocea puternica…

- Pentru vara aceasta, rapperul roman Comann revine cu o piesa energizanta și diferita fața de restul de release-uri din repertoriul lui. „Mișca șoldu’” se aseamana cu sunetele dembow-ului sud-american cu tobe puternice, instrumente hipnotizante cu un refren care nu iți mai iese din cap, dand corpului…

- Absolvent de Teologie și Litere, Georgian Margarit are un cuvant important de spus in muzica romaneasca, de mai bine de 15 ani. Artistul a compus și colaborat cu artiști precum Randi (Pana vara viitoare), Jo, Puya, Nadir, Ana Baniciu. De asemenea, pentru Lala Band, a lucrat la peste 300 de piese alaturi…

- Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson, a cumulat…

- Sufletele conectate iși simt prezența și radiaza energia potrivita, pentru ca gandurile, sentimentele sa curga exact așa cum vin, lin, fara prejudecați și bariere. Despre asta vorbește și piesa “Safe Place”, prima colaborare dintre Alduts Sherdley și Ștefan Costea. Artiștii care livreaza sound-uri R&B…

- Alessandro, unul dintre cei mai promițatori artiști din industria muzicala romaneasca, a lansat astazi, 19 mai, piesa sa de debut, intitulata “Atat de sus”. Compoziția piesei a fost realizata de catre Marius Moga, Bogdan Alexandru Samoilenco si Mihai Dumitrescu, iar rezultatul este o melodie plina de…

- Compania de turism spatial Virgin Galactic Holdings a declarat luni ca un zbor de testare cu un echipaj format din patru membri va avea loc in mai si ca isi propune sa lanseze primul sau zbor comercial la sfarsitul lunii iunie, transmite Reuters. Actiunile Virgin Galactic au crescut cu 4% dupa ce compania…