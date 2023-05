Carierele miniere private din Gorj fac angajări Carierele miniere private din județul Gorj fac angajari. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj, mai multe posturi de ingineri minieri au fost oferite de angajatori din județ. Potrivit lui Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Munca Gorj, posturile au fost disponibile in oferta firmelor care au participat la ultima Bursa generala a locurilor de munca, derulata la Targu Jiu. Și CEO a scos la concurs anul trecut 10 posturi de inginer minier, insa activitatea carierelor miniere este in restrangere. Pentru trei cariere miniere sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

