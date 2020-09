Cariera modelului Alice Peneacă, afectată de pandemie. Fotomodelul se gândește să se reprofileze La sfarșitul lunii octombrie a anului acesta, Alice Peneaca va implini 29 de ani. Invitata in platoul emisiunii TV La Maruța, modelul a vorbit despre cum i-a fost afectata cariera de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Cariera modelului Alice Peneaca, afectata de pandemie. Fotomodelul se gandește sa se reprofileze „Am pierdut foarte multe opțiuni pentru ca nu am putut calatori. De obicei, majoritatea, nu toate, dar majoritatea opțiunilor vin de pe o zi pe alta, last minute. Și atunci, fiind foarte multe restricții, pentru ca trebuie sa te testezi, sa aștepți rezultatul, sa calatorești,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova (39 de ani) și artisul Enrique Iglesias (44 de ani) au devenit parinți pentru a treia oara in data de 30 ianuarie a anului acesta. Sportiva a adus pe lume o fiica, Mary, pe care solistul a admis ca o vor striga și Masha, varianta ruseasca a numelui Mary. Perechea…

- Fostul luptator Catalin Zmarandescu (47 de ani) a devenit recent tata pentru a patra oara. Soția lui, Luiza, a adus pe lume un fiu, in data de 3 septembrie 2020. Perechea mai are o fiica, Matilda, in varsta de 2 ani și trei luni. Sportivul mai are alți doi copii, o fiica și un fiu, Alexandra și Mihai,…

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Orașeni vs. sateni. Actorul și Andreea Balan, mama fetițelor sale, s-au desparțit, urmand sa se pronunțe divorțul. Chiar daca au trecut cateva luni bune de cand a plecat din casa artistei, acesta marturisește ca nu participa la show cu gandul de…

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Incadrul primei ediții, actorul a facut declarații emoționante despre fetițelelui și fosta soție. Acesta a vorbit frumos despre Andreea Balan, in ciudafaptului ca se afla in plin divorț. George Burcea a aratat la Ferma tatuajele pe care le are,…

- Weekend ul acesta, "Serile de teatru la Pontul Euxinldquo; incep de joi. Asadar, timp de patru zile, de joi pana duminica, publicul este invitat in zona Amfiteatru din Parcul Tabacarie.Primele doua comedii ale weekend ului, pe care le vom prezenta in randurile de mai jos, au la baza textele lui Mihai…

- Dupa escapada de la mare, cei doi s-ar mai fi intalnit, ar mai fi ieșit la restaurant, insa nu au format, pe parcurs, un cuplu. Cu toate acestea, persoana care a facut dezvaluirile pentru Impact.ro nu neaga posibilitatea ca cei doi sa duca relația la un alt nivel in timp, insa, acum, nu dau semne.…

- Andreea Balan a facut primele declarații dupa ce a fost surprinsa la mare cu Tiberiu Argint . Artista, care se afla in proces de divorț cu actorul George Burcea a lasat in spate suferința și pare pregatita pentru o noua viața. In unul din vlogurile postate pe Youtube, Andreea a avut-o invitata pe Amna…