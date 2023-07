Cariera de fotbalist a lui Dan Petrescu Dan Petrescu este in prezent unul dintre cei mai importanți antrenori romani, dovedindu-și calitațile prin caștigarea titlurilor consecutive cu CFR Cluj dar mai ales prin surpriza produsa de Unirea Urziceni, alaturi de care a caștigat titlul de campion al Romaniei. Succesul ca antrenor este datorat și experienței acumulate in timpul carierei de jucator profesionist de fotbal. Despre aceasta ne propunem sa discutam in randurile urmatoare! Daca nu ai fost martor al succeselor generației de aur, insa iți dorești sa descoperi ce jucatori am avut candva, suntem siguri ca vei fi impresionat de cariera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat ca transferul lui Simone Scuffet (27 de ani) in Serie A, la Cagliari, este rezolvat. Cagliari nu a anunțat pana in acest moment transferul lui Scuffet, dar Balaj a transmis ca totul este pus la punct. Portarul italian a trecut cu brio de…

- Liber dupa desparțirea de AC Milan, Ciprian Tatarușanu (37 de ani) este dorit de mai multe formații din Serie A.Chiar daca antrenorul Claudio Ranieri l-a dorit pe Ciprian Tatarușanu la Cagliari, dupa ce aceștia au lucrat impreuna la Nantes, oficialii formației din Sardinia vor sa aduca un portar mai…

- Retrogradata in Serie B, Spezia il are in varful listei de transferuri pe Simone Scuffet (27 de ani), portarul titular de la CFR Cluj. Și Empoli, din Serie A, il dorește pe goalkeeperul italian. Adus de CFR Cluj in vara lui 2022, Simone Scuffet a afișat un nivel impresionant in Ardeal. ...

- Evoluțiile excelente la Genoa l-au impus pe Radu Dragușin in Italia. Campioana Napoli l-ar vrea pe stoperul in varsta de 21 de ani. Sunt doua variante: imprumut acum și transfer definitiv in vara viitoare sau opțiune directa pentru 2024. Dupa un sezon foarte bun in Serie B, cu 38 de meciuri, patru goluri…

- De-a lungul timpului mai mulți jucatori cu meciuri in primele divizii din Italia, Spania sau Anglia au ajuns pe final de cariera in Romania. Ultimul dintre aceștia a semnat marți cu FC Buzau, dupa sezoane petrecute in Serie A.

- Clubul Reading a anuntat, miercuri, ca George Puscas a fost transferat la Genoa FC, grupare pentru care a evoluat sub forma de imprumut in ultimul sezon.Transferul s-a activat la finalul perioadei de imprumut, fiind parte a intelegerii de anul trecut dintre cele doua cluburi, scrie news.ro. CITESTE…

- Campion al Europei și cu Manchester City, Pep Guardiola (52 de ani) va parasi „Etihad” in 2025 și dorește sa antreneze o echipa naționala, cu care sa caștige Mondialul. Visul sau: Brazilia. Dupa ce și-a implinit și ultimul vis, Liga Campionilor cu Manchester City, al 14-lea trofeu cu echipa engleza,…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CS Universitatea ELBI Cluj cu scorul de 45-23, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea a primei grupe a Ligii Nationale de rugby, potrivit Agerpres.Steaua a obtinut a cincea victorie in tot atatea meciuri, dupa ce a marcat 7 eseuri, prin Stratila (2),…