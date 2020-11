Politia olandeza a arestat o tanara de 18 ani la Rotterdam sub banuiala de incitare la amenintari, dupa ce un profesor de liceu a fost nevoit sa se ascunda in urma unei discutii referitoare la cazul profesorului francez Samuel Paty, asasinat luna trecuta in apropiere de Paris, transmite Reuters.



Deocamdata nu este clar daca tanara, despre care politia afirma ca a postat mesaje de amenintare pe social media, era sau nu eleva la liceul Emmauscollege din Rotterdam.



Scolilor din Tarile de Jos, Franta si Germania li s-a cerut sa tina un minut de reculegere in memoria profesorului…