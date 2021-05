Cargus a inaugurat un depozit la Buzău, după o investiţie de aproape 500.000 de euro Depozitul firmei Cargus are o suprafata operationala de 1.385 de metri patrati si permite procesarea unei game largi de greutati si volume, precum si descarcarea si incarcarea mai rapida a vehiculelor. Depozitul este situat in zona industriala a orasului Buzau, iar ridicarea sa a costat aproximativ 500.000 de euro. “Astazi am organizat acest eveniment pentru ca inauguram oficial acest depozit in Buzau care reprezinta, ca si format, ceea ce pentru Cargus indica ce inseamna sa fii flexibil si sa poti sa-ti adaptezi livrarile, nu neaparat printr-un depozit foarte mare, ci printr-un depozit adaptabil.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

