Care sunt secretele siluetei Annei Lesko

Stiri pe aceeasi tema

- Carte morților, care conține secrete macabre, a fost descoperita abia acum. Un manuscris, pastrat intr-unul dintre cele 60 de sarcofage descoperite la inceputul acestei luni in necropola Saqqara, la sud de Cairo, Egipt, corespunde unuia dintre cele mai vechi texte funerare egiptene-Cartea mortilor.…

- Emy Alupei este noua concurenta de la Bravo, ai stil! șilupta pentru a-și demonstra veleitațile stilistice. Ea a intrat in cursa, pentrua caștiga marele premiu și titlul de 'Cea mai stilata celebritate' din Romania,dupa ce Bianca Rus a parasit emisiunea.„Sunt foarte emoționata! Nu imi este frica de…

- Buzoianca Bianca Mihai a captat atenția tuturor vineri seara, in sezonul 9 al emisiunii „X Factor”, cu lookul sau de star, vocea și cu frumusețea ei ieșita din comun. Solista in propria trupa, alaturi colegii de la Hasdeu, și in trupa Blue Motors, Bianca a mai participat pana acum la Romanii au Talent…

- Medicii atrag atentia romanilor ca unul dintre principalele motive pentru care acestia vin la doctor sunt problemele hepatice. Iata ce trebuie sa faci pentru a avea un ficat sanatos! Secretele unui ficat sanatos Medicii trag un semnal de alarma si vorbesc despre faptul ca romanii se prezinta la doctor,…

- O cunoscuta cantareața le-a facut o surpriza de proporții celor care o urmaresc pe rețelele de socializare! Solista le-a ascuns sarcina o buna perioada, iar acum fanii ei s-au trezit peste noapte cu o fotografie cu aceasta cu burtica de graviduța la vedere. Despre cine este vorba? O cunoscuta cantareața…

- Este regina make-up-ului din Romania, dar nu reuseste sa-si fardeze si sufletul indurerat. Sabina Cornea a primit-o in casa ei fabuloasa, din vestul Romaniei, pe Roxana Vasniuc, iar cu aceasta ocazie si-a dezvaluit toate secretele.

- Soprana Aurelia Florian a caștigat, la sfarșitul saptamanii trecute, premiul pentru „Cea mai buna interpretare”, oferit de catre Teatrele de Opera din Austria. Solista brașoveana a interpretat rolul Roxana, din opera in trei acte „Regele Roger” de Karol Szymanowski, in stagiunea 2018 – 2019, pe scena…