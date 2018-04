Care sunt regiunile in care pensionarii sunt cu mult mai multi decat salariatii? Ce se intampla in 10-15 ani?

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis ministrului Justiției, Tudorel Toader, o interpelare privind ”Situația consilierilor de probațiune din Romania in contextul adoptarii masurilor alternative de executare a pedepselor privative de libertate”: Stimate Domnule Ministru, Așa dupa cum bine știți,…

- Situația pensiilor din Romania este una deplorabila, in condițiile in care cei in varsta care se incadreaza pentru a primi banii de la stat nu primesc suma cuvenita. De cele mai multe ori, spun avocații pensionarilor, problemele de calculare duc la o pensie mai mica, din cauza faptului ca nu se iau…

- Gica Popescu a vorbit despre situația stadioanelor din proiectul pentru EURO 2020. Recunoaște ca situația de la Dinamo nu este deloc buna, insa da asigurari ca Romania nu va pierde meciurile pe care le are la acest turneu. "Se preconizeaza ca in luna iunie speram sa se semneze contractul de proiectare…

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Peste 2,5 milioane de cetațeni romani cu domiciliul permanent in Romania (aproximativ 12% din populație) sunt plecați din țara pentru mai mult de un an, majoritatea avand varste cuprinse intre 25 si 39 de ani, arata datele Monitorului Social. Regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

