Care sunt plajele cu Steag Albastru de pe litoralul românesc Șase plaje de pe litoralul romanesc au primit distincția de Steag Albastru, ceea ce atesta faptul ca sunt foarte curate și respecta condițiile de mediu. Sase plaje din statiunile Navodari, Mamaia, Eforie si Olimp au primit distinctia Steagul Albastru in 2022 din partea Fundatiei de Educatie pentru Mediu cu o plaja in plus fata de anul precedent, informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT). „Pornind de la prevederile Hotararii Guvernului nr.335/2002 privind unele masuri de implementare in Romania a Programului „Steagul Albastru – Blue Flag”, cu toate modificarile si completarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

