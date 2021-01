Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a retras nominalizarea lui Chad Wolf la conducerea Departamentului pentru Securitate Interna, care i-a cerut joi presedintelui Donald Trump sa condamne violentele de la Capitoliu, transmite Reuters preluat de news.ro Chad Wolf este in prezent secretar in exercitiu al Departamentului…

- Mark Zuckerberg i-a blocat conturile de Facebook și Instagram lui Donald Trump, dupa ce protestul susținatorilor sai de la Capitoliu au dus la moartea a cinci persoane, și la ranirea mai multor zeci. Milionarul a precizat ca decizia se intinde pe o perioada „nelimitata”.

- Președintele democrat al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat joi ca scoaterea de la putere a lui Donald Trump este o „urgența de maxima importanța”, acuzându-l pe el și pe susținatorii sai de participarea la o „tentativa de lovitura de stat ", relateaza AFP.Ea…

- Premierul ceh Andrej Babis a inlocuit joi sapca de baseball rosie in stilul lui Donald Trump cu o masca faciala de protectie in fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi dupa violentele de Capitoliu, relateaza France Presse. Pana miercuri, miliardarul populist ceh purta in fotografia de…

- Violențele fara precedent din Washington au provocat stupoare in intreaga lume. Foști președinți americani au taxat in termeni duri aceste violențe. Predecesorul lui Donald Trump, Barack Obama a scris pe Twitter ca acest moment va ramane ca "unul de uriașa dezonoare și rușine". Predecesorul…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca Donal Trump este un om politic marunt, bolnav de putere si care se pune pe el deasupra intereselor tarii lui, dupa ce presedintele american a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu."Trump! “We're making America…

- Mai multi membri ai Congresului american au denuntat miercuri o „tentativa de lovitura de stat” desfasurata de partizani ai lui Donald Trump care au reusit sa patrunda in Capitoliu, parlamentarii avertizand ca actiunea este sortita esecului, transmite presa internationala.

- Campania pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite se pregateste sa intre pe ultima suta de metri. Aflat in urma in sondaje, cu prestante cel putin indoielnice in dezbateri, fie cu Biden, fie cu alegatorii, Donald Trump a inceput sa transpire serios: cum ar mai putea sa ramana inca patru ani…