Care sunt criptomonedele cele mai folosite în România. Patru din zece români dețin sau se gândesc să-și cumpere așa ceva Patru din zece romani detin sau au detinut criptomonede si 84% au de gand sa faca astfel de investitii, ceea ce demonstreaza un interes mare pentru acest domeniu. Dinamica detinerii de criptomonede in Romania a inregistrat o crestere de 316% in ultimii trei ani. Intentia de a detine criptomonede in viitor se manifesta in proportie de 84% in Romania, ceea de demonstreaza un interes deosebit pentru acest domeniu. Acest indicator este mai mare in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 44 ani, respectiv in randul rezidentilor din Bucuresti si orasele de marime medie (50.000-200.000 locuitori),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In ciuda avertismentelor lansate de BNR, care a atras atenția ca monedele și alte active virtuale fac parte dintr-o clasa de active foarte volatile, natura lor speculativa facandu-le sa fie foarte riscante, romanii se dovedesc a fi interesați in masura destul de mare de ele.Astfel, patru din…

- Patru din zece romani detin sau au detinut criptomonede si 84% au de gand sa faca astfel de investitii, ceea ce demonstreaza un interes mare pentru acest domeniu, se arata intr-un studiu realizat de Ipsos Romania la solicitarea Tradesilvania.com.

