Traim intr-o epoca in care cu cat suntem mai rapizi și mai eficienți, cu atat vom reuși mai multe lucruri atat in viața personala, cat și in cariera profesionala. Cuprins: Ce este o aplicație „speech-to-text”? Care sunt cele mai bune 10 aplicații „speech-to-text”? Google Docs Speechnotes Voice Assistant Evernote Dragon Dictation Dictation.io Otter Verbit Speechmatics Vocola3 In clipa de fața exista sute de aplicații pentru telefoanele mobile care te ajuta in activitatea ta zilnica și iți ofera posibilitatea sa iei notițe, sa scrii mesaje-text, sa transmiți e-mailuri ori sa stabilești diverse intalniri.…