- DSP Cluj a dat publicitații lista cazurilor de COVID-19, pe UAT-uri in județul Cluj. Astfel, la Turda sunt inregistrate 20 de cazuri, cu o incidența de 0,37 cazuri la mia de locuitori. La Campia Turzii sunt 23 de cazuri, cu o incidența de 0,85. In celelalte municipii ale județului, situația este urmatoarea:…

- Incidenta in judetul Constanta este de 0,33 de cazuri la mia de locuitori, cu 254 de cazuri confirmate, transmit reprezentantii DSP Constanta, joi, 05 ianuarie. Incidenta pe raza judetului Constanta era pe data de 4 noiembrie de 0.25, iar pe data de 5 decembrie 2022 de 0.16. Incidenta pe judet in data…

- Numarul cazurilor noi de cancer a crescut alarmant, cu peste 10% in ultimii 2 ani la nivelul județului Cluj, in timpul pandemiei de COVID, fața de 2019, arata datele de la Direcția de Sanatate Publica (DSP). Aceasta inseamna peste 200 de cazuri noi in fiecare dintre cei doi ani.Potrivit DSP Cluj, in…