Care liberal îl va înlocui pe Horațiu Suciu în Consiliul Local Târgu Mureș? Liberalii din municipiul Targu Mureș vor propune, in curand, un nou consilier local care va ocupa locul ramas vacant ca urmare a demisiei depusa in 12 februarie 2024 de catre Horațiu Suciu, președintele PNL Targu Mureș la data respectiva, care a renunțat la toate funcțiile politice deținute in cadrul partidului pentru a candida independent la … Post-ul Care liberal il va inlocui pe Horațiu Suciu… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Liberalii din comuna Rastolița il susțin pentru funcția de primar, la alegerile locale din acest an, pe juristul Ion Victor Alexandrescu. "Situația critica in care a ajuns comuna noastra, precum și indemnurile unora dintre dumneavoastra m-au determinat sa ma gandesc serios la o soluție, astfel ca m-am…

- Ședința coaliției de guvernare s-a incheiat in aceasta seara fara niciun acord cu privire la comasarea alegerilor. Liberalii au insistat pe desfașurarea scrutinului pentru alegerile locale pe 9 iunie, in același timp cu alegerile pentru europarlamentare. Social-democrații au cerut, insa, calendar clar…

- Vicepresedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Marius Pascan, sustine ca "reteta candidatului independent" revine la Targu Mures si ca PNL Mures ar fi simulat o consultare a liderilor formatiunilor politice inainte ca doctorul Horatiu Suciu sa anunte ca a demisionat din partid si ca va candida…

- Liderul organizatiei Mures a Fortei Dreptei, Mihai-Dan Farcas, a reactionat, azi, la anuntul doctorului Horatiu Suciu de a candida independent la Primaria Targu Mures, aratand ca Alianta Dreapta Unita nu a ajuns la niciun acord cu PNL in privinta sustinerii unui candidat unic si ca propunerea formulata…

- Ca cetațean simplu sunt total nemulțumit, șocat chiar, de modul in care abisala incompetența a administrației Soos a ajuns sa afecteze cele mai simple elemente normale ale vieții in acest oraș. Gandul de a ma poziționa in calitate de candidat independent impotriva actualului primar este unul mai vechi,…

- Consiliul Local Targu Mureș a adoptat o hotarare prin care il mandateaza pe Tatar Bela, Directorul General al S.C. Transport Local S.A., „sa inainteze Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prezenta hotarare și Memoriul justificativ in vederea inițierii de catre minister a memorandumului…

- Partidele folosesc in continuare site-urile televiziunilor si platesc acolo, pentru ca in afara campaniilor electorale, televiziunile nu pot primi bani, Bunaoara, PNL! O investigație a publicației Libertatea arata ca un milion de euro din bani publici au fost dați de PNL pentru site-ul Digi24, televiziune…

- Liberalii i-au cerut, duminica, lui Marcel Boloș sa deblocheze investițiile publice Sursa articolului: Liberalii i-au cerut lui Marcel Boloș sa deblocheze investițiile publice – Ce va face ministrul Finanțelor in continuare Credit autor: Realitatea De Mures. Source