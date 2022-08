Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, in urma unui accident produs aseara, in municipiul Buzau, in eveniment fiind implicata și o ambulanța a Serviciului Județean. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca o ambulanța condusa de catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani, pe strada Carpați catre…

- Accident de circulație aproape de mizul nopții de vineri spre sambata, pe Drumul Național 2B, in afara localitații Bentu. Conform Poliției, in timp ce conducea un autoturism din direcția Bentu catre Buzau, o șoferița in varsta de 44 de ani, din Buzau, a pierdut controlul asupra direcției și s-a rasturnat…

- Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp la intersecția strazilor Ștefan cel Mare cu Borsos Tamas, transmite IPJ Mureș. Potrivit sursei citate, un autoturism de curse condus de un barbat de 54 de ani a acroșat un gard de siguranța, ranind totodata doi minori, de 6 și 8 ani, aflați dupa gard. Ambii…

- Unul dintre barbatii raniti in accidentul in care patru dintre colegii sai au murit se afla in continuare in stare critica la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, la terapie intensiva. Barbatul este intubat si ventilat mecanic, fiind sedat si va trebui supus unei noi interventii chirurgicale, potrivit…

- Un accident rutier grav s-a produs in noaptea de 13 iunie, pe DN2-E85, in urma caruia au rezultat cinci victime, cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani, transportate la U.P.U. Toate cele cinci persoane au suferit traumatisme in urma accidentului, potrivit purtatorului de cuvant al SJU Buzau. Doua…

- In cursul zilei de sambata, in jurul orei 13.25, o femeie de 27 ani, din municipiul Suceava care conducea o mașina pe DJ 209D, direcția Darmanești – Șerbauți, in zona localitații Calinești-Enache a intrat in coliziune cu o autoutilitara care era condusa de catre un barbat de 54 ani, din comuna Ipotești.…

- Cel putin 25 de persoane au fost ranite marti, in urma prabusirii unui pod din Cuernavaca, in centrul Mexicului, relateaza AFP, citata de Agerpres . Accidentul a avut loc chiar in timpul ceremoniei de redeschidere a podului, iar intregul moment a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare. Printre…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața pe DN2-E85, in localitatea Costești, in jurul orei 04.00, in urma caruia au rezultat cinci raniți, insa doar trei au fost transportați la U.P.U. Buzau. Barbatul de 52 de ani, din Bacau a suferit un Traumatism Cranio-Cerebral cu pierdere de cunoștința, hematom…