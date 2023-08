Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea și jucatorul bulgar de tenis Grigor Dimitrov s-au afișat prima oara in public. Pana acum, cei doi și-au „strigat” dragostea doar prin intermediul rețelelor sociale. Acum fanii i-au vazut imbrațișați la un festival de film, iar actrița din Romania a parut indragostita pana peste cap.…

- Vedetele din Romania iși fac vacanțele in cele patru zari in aceasta vara, iar Delia a ales sa se relaxeze inr-un hotel dintr-o zona montana din Italia. Cat a platit Delia pe o noapte de cazare la hotelul de lux din Italia. Suma este aiuritoare. Delia, vacanța intr-un hotel de lux din Italia. Cat costa…

- Madalina Ghenea este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, chiar și din lume, care a știut sa ”profite” din plin de calitațile sale fizice. Nu de puține ori, actrița fost comparata cu Sophia Loren sau cu Angelina Jolie. Iata ce inalțime are actuala iubita a tenismenului Grigor…

- Georgian Cimpeanu este noul iubit al celebrei prezentatoare din Italia, Elisabetta Canalis. Cei doi nu se mai ascund, iar in mediul online au aparut cateva fotografii cu ei la piscina, in vacanța din Sardinia. Idila lor a inceput in momentul in care campionul de kickbox a inceput sa o antreneze pentru…

- Un nou val de caldura se va extinde in Europa, saptamana viitoare, anunța meteorologii. Se preconizeaza ca temperaturile din Italia vor atinge valori de pana la 49 grade Celsus in Puglia, Sardinia și Sicilia. Au fost emise mai multe coduri roșii de caldura extrema in statele europene. Val de caldura…

- Unul din marii producatori de blocuri ceramice din Romania, Cemacon, anunța in mai anul trecut un parteneriat important cu o companie de mare calibru din Italia, pe fondul investițiilor anunțate pentru urmatorii ani. Parteneriatul dintre cele doua a fost și este unul de succes. Mergand pe același palier…

- In urma cu puțin timp, Madalina Ghenea a confirmat ca este implicata intr-o legatura de natura romantica cu un sportiv. Este vorba despre un tenismen profesionist, in a carui loja a fost surprinsa in urma cu cateva saptamani. Afla in randurile de mai jos cine este Grigor Dimitrov, noul iubit al Madalinei…