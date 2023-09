Stiri pe aceeasi tema

- Vocabularul limbii romane este unul complex. Ei bine, pe langa acesta, limba pe care o vorbim se poate remarca și printr-o serie de curiozitați. Nu puține sunt momentele in care limba romana ne poate crea o serie de dificultați. De-a lungul anilor, limba romana a creat probleme chiar și nativilor. Pentru…

- „Decat” sau „doar”?!„Mai avem decat o paine” sau „Mai avem doar o paine.”"Decat" se folosește exclusiv in construcții in care verbul-predicat este la forma negativa,: așadar in propoziția de mai sus ar trebui sa avem și un „(Nu) mai avem decat o paine”, potrivit Centrului de scriere al Universitații…

- Fie ca ne place sa recunoaștem sau fie ca nu, limba romana ne pune, uneori, pe ganduri. Fara sa vrem, comitem greșeli de exprimare. O buna parte din greșeli au legatura cu forma de plural a anumitor cuvinte. Printre cuvintele care impun un grad de dificultate ridicat se numara și cuvantul ”fasole”.…

- Te-ai intrebat vreodata care este pluralul cuvantului zacusca? Mulți dintre noi folosesc o forma greșita, considerand-o corecta. Vezi cum se spune, de fapt, cand vrei sa vorbești despre acest preparat la plural și care sunt cele mai comune forme greșite. Are sau nu zacusca forma de plural? Limba romana…

- Tu știi care este forma corecta de plural a termenului „blana”? Mulți romani au folosit-o greșit pana acum. Puțini sunt cei care cunosc ce varianta a fost admisa in acest sens de catre reprezentanții Academiei Romane. Iata ce stabilește DEX-ul! Cum a evoluat limba romana de-a lungul anilor Pana in anul…

- Tu știi care este forma corecta de plural a termenului „almanah”? Mulți romani au folosit-o greșit pana acum. Puțini sunt cei care cunosc ce varianta a fost admisa in acest sens de catre reprezentanții Academiei Romane. Iata ce stabilesc DEX-ul și DOOM-ul! Cum a evoluat limba romana de-a lungul anilor…

- Chibrite? Chibrituri? Un obiect banal, folosit de generații intregi de romani, le da multora batai de cap, nu in ceea ce privește modul de utilizare, ci gramatical! Afla, din randurile de mai jos, care este pluralul cuvantului chibrit. Mii de persoane folosesc forma greșita. Care este pluralul cuvantului…

- Limba romana ii poate pune pe mulți in dificultate. Din acest motiv, a fost catalogata ca fiind una dintre cele mai grele limbi. Nu puține sunt situațiile in care, limba romana le da batai de cap chiar și nativilor. Exista mai multe cuvinte care ii pot pune in dificultate chiar și pe vorbitorii cu pretenții.…