O treime dintre romani sunt de parere ca invațamantul tradițional pregatește in mica și foarte mica masura un copil pentru viața, arata un studiu Reveal Marketing Research, astfel ca 63% dintre parinții romani sunt dispuși sa plateasca suplimentar pentru a-și sprijini copiii in accesarea diferitelor domenii de interes, anunța Rador.

In plus, șapte din 10 parinți considera ca un copil ar trebui sa iși aleaga singur activitațile extrașcolare. Intr-un top al celor mai populare activitați, pe primele locuri sunt sporturile individuale, dezvoltarea personala precum vorbitul in public sau invațarea…