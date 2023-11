Kate Middleton este una dintre cele mai admirate figuri feminine din istoria Casei Regale britanice. Multe reprezentante ale sexului frumos iau exemplu de la ea in ceea ce privește tehnicile de ingrijire fizica. S-a aflat care este parfumul preferat al prințesei și ce arome ii plac cel mai mult. Parfumul preferat al lui Kate Middleton, […] The post Care este parfumul preferat al lui Kate Middleton. Costa doar 100 de lire, multe femei il folosesc appeared first on Playtech Știri .