- In primele zile ale anului 2022, prin intermediul paginii-web oficiale a Casei Naționale de Asigurari Sociale, au fost depuse 3272 cereri online pentru reexaminarea pensiei pentru limita de virsta, din circa 22000 prognozate, și 64 din cele 2000 prevazute pentru reexaminarea pensiei de dizabilitate.…

- In Chișinau nu au fost administrate vaccinuri contra Covid-19, cu termenul expirat. Despre aceasta a declarat primarul general al capitalei, Ion Ceban. „Anunț cu toata responsabilitatea și fermitatea ca in Chișinau nu s-au administrat doze de vaccin cu terment depașit!”, a spus edilul in cadrul ședinței…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor sa limiteze valabilitatea certificatului COVID la 9 luni. In prezent, documentul are o valabilitate de 12 luni. Țarile Uniunii Europene sunt așteptate sa cada de acord sa limiteze la 9 luni valabilitatea certificatelor COVID-19 pentru calatoriile in interiorul…

- Noul COD RUTIER: Lovitura pentru milioane de șoferi vitezomani. Permisul „zboara” mai iute și amenda e mai mare Noul COD RUTIER: Lovitura pentru milioane de șoferi vitezomani. Permisul „zboara” mai iute și amenda e mai mare Reguli dure pentru șoferi. Se schimba limita de viteza. Lovitura momentului…

- Operatorii economici, contribuabili mici și mijlocii, care au obligația utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF), mai au timp pana la 30 noiembrie pentru conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare ANAF.

- Primarul Ion Ceban a vorbit in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale despre situația COVID-19 atat din Chișinau cat și din intreaga Republica.„Observam o dinamica pozitiviza, cicrca 7000 mii de vaccinari noi au fost inrregistrate in ultima saptamana.

- Real Madrid a depașit-o pe Real Sociedad și e din nou pe primul loc in La Liga. Sambata seara, madrilenii au invins-o pe teren propriu pe Rayo Vallecano, scor 2-1, securizandu-și astfel prima poziție la finalul etapei #13. Madrilenii nu au stat pe ganduri și au inceput in forța partida. ...

- Incidentul a fost filmat pe DN 1, intre Oradea si Cluj-Napoca. In imagini se poate observa cum soferul autoturismului patrunde pe contrasens si este aproape sa izbeasca un motociclist care circula regulamentar, potrivit bihon.ro. Cel mai probabil soferul autoturismului s-a uitat spre telefon sau in…